Homem é preso com 102 porções de drogas no Jardim Europa

Um homem de 35 anos foi preso na Rua Turquia, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste com 102 porções de entorpecentes na noite deste sábado (19), por volta das 19 horas.

A ocorrência foi conduzida por uma equipe de apoio tático da GCM (Guarda Civil Municipal), no local que já é conhecido pelo tráfico de drogas. A equipe viu o homem dentro de um GM Kadet, e notou a tentativa dele de esconder o rosto, que teria motivado abordagem e revista.

Homem de 35 anos foi preso em flagrante – Foto: GCM – Divulgação

No total, foram encontradas 102 porções de entorpecentes, sendo 20 de cocaína no interior da meia dele, e outras 39 porções de cocaína mais 43 de maconha no console do carro. Ele também tinha R$ 26 e um aparelho celular Motorola.

Ele foi levado ao plantão policial do município, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e permaneceu à disposição da justiça.