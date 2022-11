Homem é preso após tentar sacar R$ 3 mil do Auxílio Brasil com documento falso

Um homem que teria usado um documento falso para sacar R$ 3 mil do Auxílio Brasil com documento falso foi preso na manhã desta quarta-feira (9), perto da Caixa Econômica Federal, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e efetuou a abordagem.

Conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, ele foi autuado em flagrante sob acusação de estelionato.

De acordo com a corporação, os guardas foram avisados pelos próprios funcionários do banco que um homem que se passou por cliente tentou efetuar um saque usando um documento supostamente falso. Um atendente percebeu a tentativa de golpe e não concluiu a transação bancária.

O suspeito saiu da agência, mas foi abordado logo em seguida pela Guarda Civil. Ele teria confessado que tentou efetuar o golpe na companhia de dois comparsas, mas estes não foram localizados pelos agentes.