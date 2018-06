Homem é preso após tentar furtar dois veículos

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada deste domingo (3), após tentar furtar dois veículos, dar um nome falso à Polícia Militar durante a abordagem e ainda tentar fugir dos policiais a pé, na Rua Antônio Teodoro Leite, na Vila Boldrin, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o registro do caso no Plantão Policial da cidade, a PM foi acionada após denúncia de um indivíduo que teria tentado furtar um Chevrolet Monza na Vila Boldrin. Os policiais iniciaram as buscas pelo bairro e encontraram o homem na Rua Antônio Teodoro Leite, no momento em que ele deixava o interior de um Volkswagen Fusca. Foto: Arquivo / O Liberal

Ao avistar os policiais, o homem abandonou o veículo e saiu andando, mas foi abordado e, questionado, deu um nome falso para, logo em seguida, se desvencilhar dos PMs e sair correndo, mas foi alcançado quanto tentava escalar um muro.

Em seguida, o dono do automóvel compareceu ao local e disse que, para tentar furtar o carro, o indivíduo havia estourado um cadeado do portão da casa e, ainda segundo ele, só não teria conseguido concretizar o furto porque o Fusca tem um sistema de segurança que teria impedido.

Sendo assim, o homem foi levado ao Plantão Policial, onde, após ter seu nome verdadeiro descoberto, ele foi autuado por tentativa de furto e levado para a Cadeia Pública de Santa Bárbara, onde aguarda audiência de custódia.