Homem é preso após roubar joias e tentar vendê-las em joalheria de Santa Bárbara

Um homem de 47 anos foi preso em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta quarta-feira (13), após roubar joias de um consultório médico e tentar vendê-las horas depois em uma loja de ouro do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 16h, os militares foram chamados a comparecerem a uma loja de compra e venda de ouro, no Centro de Santa Bárbara.

No estabelecimento comercial, a responsável pela loja explicou à PM que o homem entrou em sua loja e tentou vender uma aliança e uma corrente de ouro, entretanto ele demonstrava muito nervosismo e por, esse motivo, ela chamou a polícia.

O suspeito ainda estava na loja no momento da chegada dos policiais e foi detido provisoriamente. Os agentes descobriram que um roubo a um consultório médico, na Vila Aparecida, tinha ocorrido há duas horas e os bens levados eram os mesmos que o homem tentava vender na joalheria.

Em contato com as vítimas do consultório, um médico de 42 anos e uma paciente de 66, foi informado que, por volta de 14h, um homem entrou armado no local, anunciou o assalto e fugiu levando os pertences de ambos que após a apreensão, reconheceram o criminoso que foi levado ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante.