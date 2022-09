Homem é preso após invadir a casa da ex enquanto ela dormia e ameaçá-la

Vítima já tinha medida protetiva contra o ex que, mesmo assim, invadiu a casa insatisfeito com término

Um homem de 25 anos foi preso em Santa Bárbara d’Oeste, neste domingo (4), após invadir a casa da ex enquanto ela dormia, tentar uma reconciliação e ameaçá-la de morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 23h, a mulher de 33 anos dormia em sua casa, no Parque Zabani, quando o ex, contra quem ela já tinha uma medida protetiva, invadiu o lugar pulando o portão.

Dentro do imóvel, o denunciado tentou se reconciliar com a mulher e disse que “se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”. A vítima para se desenvencilhar do agressor, disse que precisava ir ao banheiro e aproveitou a oportunidade para chamar a PM (Polícia Militar), que foi até o local.

Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima junto ao portão da casa e o agressor dentro do imóvel. A mulher relatou que em maio, após quatro anos de relacionamento, ela foi agredida pelo ex e, por isso, solicitou uma medida protetiva.

Todos foram levados ao plantão policial, onde o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica.