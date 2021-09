Homem é preso após furtar mussarela, cheddar e bacon de lanchonete

Um homem de 33 anos foi preso após furtar dois quilos de mussarela, 1,5 kg de cheddar e um quilo de bacon de uma lanchonete no Santa Luzia, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta sexta-feira (24).

Produtos foram recuperados pela PM – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Para a PM (Policiais Militares), o dono da lanchonete disse que esta é a segunda vez que o assaltante invade o estabelecimento comercial, na Rua Carlos Murbach.

De acordo com a PM, por volta de 1h30, os militares foram chamados para atender uma ocorrência de furto a lanchonete. No local, o proprietário informou aos policiais que o alarme do comércio tinha disparado e ao conferir as imagens de segurança, viu o ladrão furtando os frios.

Ele relatou também que o assaltante era um vizinho conhecido e que já tinha invadido a lanchonete em outro momento.

Os militares se dirigiram para a casa do suspeito e lá, dentro de uma mochila, estavam os dois quilos de mussarela, 1,5 kg de cheddar e quilo de bacon, avaliados em R$ 180.

No plantão policial do município, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por furto. As mercadorias foram devolvidas à vítima.