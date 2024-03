Homem é preso após furtar loja de eletrônicos em Santa Bárbara

Equipamentos foram recuperados pela Polícia Militar - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um homem de 32 anos foi preso em Santa Bárbara d’ Oeste neste domingo (17), após ser flagrado pela PM (Polícia Militar), furtando diversos itens eletrônicos de uma loja que fica em um supermercado, no Jardim São Francisco.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares foram informados via COPOM, sobre um furto em andamento em um supermercado da Rua Tupinambás, por volta de 3h da madrugada.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o suspeito dentro do depósito da loja de eletrônicos, que fica no interior do supermercado. Ao notar os policiais, ele ainda tentou fugir, mas foi detido.

Durante a ação, os policiais recuperaram diversas caixas de som, aparelho de som retrô, lanternas, relógios, fones de ouvidos e outros objetos eletrônicos.

O homem foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por furto.