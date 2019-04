Homem é preso após furtar fios de creche no Jardim Pérola

Um ajudante geral de 35 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (25) após furtar fios de cobre da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Neuza Carleto, no bairro Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. A creche ainda está sem energia elétrica nesta manhã, mas as aulas ocorrem normalmente, segundo a prefeitura.

Foto: André Rossi / O Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu às 00h10. A PM (Polícia Militar) realizava patrulhamento pela Rua do Couro quando avistou um indivíduo em posse de uma bicicleta e com algum objeto em volta do pescoço. Durante abordagem, foi constatado que ele estava carregando 50 quilos de fio de cobre e um medidor de energia.

Indagado, o ajudante geral disse inicialmente que teria encontrado os itens. Os policiais checaram o número de série do medidor e entraram em contato com a CPFL Paulista, cuja atendente informou que o aparelho pertencia a Emei do Jardim Pérola, local onde a abordagem ocorreu.

Em averiguação pela área, os policiais constataram que o medidor de energia e parte dos fios foram cortados do poste de energia elétrica que abastece a Emei. Outra parte do material foi retirado do para-raio de um prédio abandonado da Telesp, que fica ao lado da creche.

Diante dos fatos, o ajudante foi conduzido até o plantão policial, onde foi ratificada a voz de prisão. Os fios de cobre foram apreendidos, assim como a bicicleta que estava com o homem.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que todo o prédio está sem energia elétrica e que equipes da prefeitura trabalham desde manhã no local para restabelecer. Entretanto, as aulas ocorrem normalmente.

“Como o projeto (do prédio da Emei) foca a luminosidade natural, o atendimento não foi prejudicado”, disse a prefeitura em nota.