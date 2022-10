Homem é preso após furtar esfiharia e ser detido por populares em Santa Bárbara

O criminoso fugiu com R$ 66 e o celular de uma das vítimas; ele foi detido por pessoas que testemunharam o roubo

Um homem de 31 anos foi preso após furtar uma esfiharia em Santa Bárbara d’Oeste e ser detido por populares, na madrugada desta segunda-feira (10).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 0h50 um homem invadiu uma esfiharia na Rua Limeira. Ele estava com uma faca e rendeu a caixa. Depois fugiu com R$ 66 e o celular de um ajudante de cozinha.

Durante a fuga, o ladrão foi perseguido e detido por pessoas que testemunharam o roubo. Na sequência, a PM (Polícia Militar) foi chamada e levou o homem ao plantão policial.

No setor de polícia o homem foi autuado em flagrante por roubo.