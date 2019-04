Homem é preso após furtar Emei Rotary

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (04) após furtar equipamentos de informática da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Rotary, no bairro Jardim Pérola em Santa Bárbara d’Oeste. A porta principal da unidade e uma janela foram arrombadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h30, guardas civis municipais se depararam com um indivíduo durante patrulhamento pela Rua Tenente Coronel Gabriel José de Oliveira e Souza. O homem carregava dois sacos plásticos com equipamentos de informática: monitor, teclado, gabinete e roteador.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou inicialmente que tinha achado um dos sacos na Praça Cidade Nova e outro perto da Escola Estadual Professora Jadyr Guimarães Castro. Os guardas constataram que havia nos monitores placas de identificação da prefeitura. Questionado novamente sobre a procedência dos aparelhos, o homem não respondeu.

Os guardas foram até a sede da companhia, ligaram os equipamentos e descobriram que pertenciam a Emei Rotary. Os agentes se deslocaram até a unidade de ensino e constataram que a porta principal e uma janela foram arrombadas. Um alicate e um cabo de madeira também foram localizados.

Indagado novamente, o suspeito disse que desconhecia a procedência dos equipamentos e que não era o autor do furto. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde recebeu voz de prisão por furto qualificado, sendo recolhido para a cadeia pública da cidade até a realização da audiência de custódia