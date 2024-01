Homem é preso após furtar carro, tentar fugir da PM e bater em muro de residência

Assaltante usou um garfo para dar partida no veículo, um Ford Escort

Ladrão usou um garfo para dar partida no veículo - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um comerciante de 45 anos foi preso na madrugada de sábado (6), em Santa Bárbara d’Oeste, após furtar um carro, um Ford Escort, tentar fugir da PM (Polícia Militar) e bater contra o muro de uma residência, também no município barbarense.

De acordo com informações do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 2h40, os militares foram informados sobre um carro furtado e, em determinado momento da ronda, viram o veículo trafegando pelo bairro Jardim América.

Sinais luminosos e sonoros foram emitidos, mas o motorista não respeitou e deu início a tentativa de fuga.

Houve um breve acompanhamento e o condutor só parou após bater o Escort contra o muro de uma residência, na Rua Camilo Augusto de Campos, na Vila Mac Knight.

Ele foi levado ao plantão policial do município, onde confessou o crime e foi preso em flagrante por furto.