Homem é preso após furtar carneiro em Piracicaba e fazer churrasco em Santa Bárbara

Um pedreiro de 47 anos foi preso neste sábado (3), em Santa Bárbara d’Oeste, após furtar um carneiro de um sítio de Piracicaba e fazer churrasco para os amigos com a carne do animal. O suspeito ainda divulgou cada etapa do crime nas redes sociais.

Segundo informações da vítima em boletim de ocorrência, no período da manhã, por volta de 10h, o homem junto com outros comparsas invadiram o sítio, que fica em Piracicaba, pegaram o carneiro e mataram ele ainda no local.

Na sequência, o pedreiro foi para casa, no bairro Cidade Industrial, em Santa Bárbara, onde organizou um churrasco com a carne do carneiro. Ele ainda divulgou em suas redes sociais imagens da invasão, da morte do animal e também da confraternização com os amigos.

Mais tarde, o dono do animal teve acesso às imagens e acionou a GCM (Guarda Civil Municipal). Com as informações passadas pela vítima, os patrulheiros conseguiram o endereço do suspeito e foram ao local, onde o encontraram confraternizando com os amigos, assim como a carne de carneiro temperada.

Questionado, ele negou o crime e disse que ganhou o animal. ele ainda resistiu à prisão e foi necessário o uso da força para contê-lo. Já os amigos que estavam no local afirmaram desconhecer a origem do animal e foram liberados.

O pedreiro foi autuado em flagrante por furto, crime ambiental, por praticar ato de abuso a animais e resistência a prisão. As demais pessoas que participaram do furto serão investigadas – as apurações serão conduzidas pelo 6° DP (Distrito Policial) de Piracicaba.