Homem é preso após furtar aparelhos domésticos e fios em Santa Bárbara

Dupla foi vista pulando do interior de residência cujos proprietários estavam viajando; um deles conseguiu fugir

Um homem desempregado de 37 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) na noite deste sábado (11), na Rua Riachuelo, em Santa Bárbara, após furtar aparelhos domésticos de uma residência cujos proprietários estavam viajando.

Aparelhos e fios estavam em sacola e mochila usadas pela dupla – Foto: Polícia Militar – Divulgação

Um vizinho contou ter ouvido os barulhos e, ao acessar as imagens do sistema de segurança, viu dois indivíduos pulando do interior da residência para a rua, carregando uma sacola e uma mochila.

Em patrulhamento, os PMs avistaram os dois homens, mas eles fugiram. Após um breve acompanhamento, um deles foi abordado e com ele foram localizadas a sacola e a bolsa, contendo um aspirador de pó, um vaporizador, um ferro de passar roupa e aproximadamente 60 metros de fios. O indiciado foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.