Homem é preso após ferir mãe idosa com faca no Zanaga, em Americana

Uma idosa de 70 anos foi ferida com golpes de faca nas mãos e nos braços pelo próprio filho, um homem de 38 anos, após uma discussão familiar, na região do bairro Antônio Zanaga, em Americana, na manhã desta terça-feira (24). A Polícia Militar foi acionada e o suspeito acabou detido dentro da casa da família.

Faca usada na agressão foi apreendida – Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a PM, por volta das 8h30, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Quando chegaram no endereço informado, localizaram a vítima na calçada, com vários ferimentos.

A idosa teria informado à polícia que havia sido agredida pelo filho, que estava com uma faca em mãos, afirmando que mataria seu irmão. Do lado de fora da residência, os agentes ouviram os gritos do agressor, que, segundo a mãe, estava com o pai dele.

Em seguida, os policiais chamaram pelo agressor, que momentos depois saiu por um corredor da casa, sem camisa e de bermuda, e, atendendo à ordem policial, mostrou as mãos.

Ele não estava portando a faca, mas o objeto foi localizado dentro da residência, com a ajuda da vítima.

A idosa foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para receber atendimento médico, enquanto o agressor foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça, até que seja apresentado à audiência de custódia.