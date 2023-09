Homem é preso após descumprir medida protetiva e ir na casa da ex com tesoura

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (25), após descumprir medida protetiva e ir na casa da ex-esposa em Santa Bárbara d’Oeste com uma tesoura.

De acordo com relato da vítima de 21 anos em boletim de ocorrência, por volta de 1h30, o ex a procurou em sua casa, no Nova Conquista, para conversar, entretanto, ela possui contra ele uma medida protetiva, no qual determina uma distância de pelo menos 500 metros entre eles.

Ainda de acordo com a jovem, esta não é a primeira vez que o ex descumpre a decisão judicial e por esse motivo, ela chamou a PM.

Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, ao chegarem no endereço, o denunciado estava há cerca de 40 metros da casa da vitima e contou que tinha ido lá para falar sobre a pensão da filha. Ele também estava com uma tesoura, que foi apreendida.

Levado ao plantão policial do município, o delegado responsável deliberou pela prisão em flagrante do homem, que ficou a disposição da justiça.