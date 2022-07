Homem é preso após bater na cabeça da mulher com um cano de plástico

Uma mulher de 24 anos foi agredida com golpes com pedaço de cano na cabeça pelo companheiro dentro da residência da família, na Vila Rica, em Santa Bárbara d’Oeste, no sábado (23) à noite. O agressor foi preso por policiais militares ainda no interior do imóvel. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos com vários hematomas no corpo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 23h, os policiais foram acionados para atenderem um caso de violência doméstica. Quando chegaram ao endereço informado localizaram o irmão do suspeito que teria confessado que o irmão dele bateu na esposa e as discussões entre eles são constantes.

A vítima foi socorrida à unidade de saúde e posteriormente, informou aos PMs que seu marido teria ficado muito alterado e chegou a quebrar a porta sanfonada do banheiro. Depois agrediu-a seguidas vezes com um pedaço de cano de plástico. Ela relatou ainda que quer representar criminalmente contra o companheiro e também pediu medida protetiva.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde prestou depoimento ao delegado Marco Antonio Braga Rodrigues e depois transferido à Cadeia de Sumaré.