Homem é preso após atear fogo na casa onde mora, em Santa Bárbara

Um homem de 30 anos foi preso neste domingo (25), depois de colocar fogo na casa onde morava, no São Joaquim, em Santa Bárbara d’ Oeste. Ninguém se feriu e houve apenas danos estruturais no imóvel.

De acordo com a PM (Polícia Militar), em registro da ocorrência, a corporação foi acionada, por volta de 18h30, para atender um caso de incêndio na Rua Amparo, no São Joaquim.

Ao chegarem no endereço, o dono do imóvel, um senhor de 83 anos, relatou que seu inquilino morava sozinho no local desde que a esposa tinha ido embora com os dois filhos, pois o homem era usuário de maconha.

Durante averiguação, os militares notaram que havia danos ocasionados pelo incêndio no mobiliário do quarto, sala e banheiro.

Levado ao plantão policial do município, o morador foi autuado em flagrante pelo código 250 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre a ação de causar incêndio, colocando em risco a vida e danificando patrimônio alheio. A pena pode variar de três a seis anos e multa.