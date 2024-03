Homem é preso após ameaçar ex-namorada com besta no Jardim Paraíso, em Santa Bárbara

Suspeito ainda teria usado a arma para furar os pneus do carro do atual namorado da vítima

Arma foi encontrada e apreendida pelos policiais que atenderam a ocorrência - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um caldeirista de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (17), após ameaçar sua ex-namorada com uma besta (arma de arco e flecha), na casa dela, no Jardim Paraíso, em Santa Bárbara d’Oeste. Na casa da ex, ele ainda usou a arma para furar os pneus do carro do atual namorado da vítima.

Segundo relatos da vítima, de 36 anos, seu ex-namorado foi até sua casa, por volta de 2h da madruga e, com uma besta, fez ameaças, furou os pneus de um Pálio Weekend, que pertence ao seu atual namorado e em seguida foi embora.

A mulher relatou ainda que se relacionou com o suspeito por 11 anos, mas que há três anos estão separados e, mesmo assim, ele segue aparecendo em sua casa com frequência sem aceitar o fim do relacionamento.

Com essas informações, os militares foram à residência do suspeito e o encontraram sentado em ao imóvel. Aos policiais, o caldeirista negou que tenha ameaçado a ex, mas confirmou que sentiu ciúmes. Indagado sobre a arma, ele negou a existência, mas permitiu a entrada dos policiais na residência para averiguação e besta foi encontrada no quintal, além de uma embalagem com oito dardos.

Levado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica. A vítima pediu medida protetiva de urgência.