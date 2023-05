Homem é preso após ameaçar degolar a mulher e o filho

Um homem de 33 anos foi preso no sábado (6), em Santa Bárbara d’Oeste, após ameaçar matar a mulher e o filho. PM (Polícia Militar) flagrou o momento em que ele afirmou que arrancaria a cabeça dos dois..

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h30, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de briga de casal no Planalto do Sol II. Ao chegarem no local, os policiais viram os dois se xingando.

Em determinado momento da briga, a mulher de 34 anos declarou que ia para a casa de sua mãe e o marido então passou a ofendê-la, a proibiu de entrar na casa e ainda a ameaçou de morte, afirmando que cortaria a sua cabeça e a do filho do casal.

Todas as ameaças foram flagradas pelos militares, que autuaram o agressor por ameaça e o conduziram ao plantão policial da cidade, onde foi dada voz de prisão em flagrante pelo delegado de plantão.

O homem foi levado a cadeia de Sumaré e ficará a disposição da justiça. A mulher pediu medida protetiva de urgência contra o agressor.