Homem é preso após ameaçar companheira de morte com faca em Santa Bárbara

Um homem de 29 anos foi preso depois de tentar enforcar a sua companheira de 25 anos e ameaçá-la de morte com uma faca. As agressões ocorreram na casa do casal, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta segunda-feira (1°)

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), em registro policial, os militares faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 17h, uma mulher se aproximou da viatura e pediu ajuda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela relatou que mantém união estável com o companheiro, com quem tem um filho, há um ano e cinco meses e que na última semana comunicou sobre o interesse de terminar o relacionamento. Já nesta segunda-feira, o homem, insatisfeito com a separação, agrediu a vítima com socos, chutes e tentou enforcá-la, além de, em posse de uma faca, ameaçá-la de morte.

A vítima disse que conseguiu se esquivar das agressões e correu para pedir ajuda, momento em que viu a viatura.

Os policiais encontraram o agressor na casa do casal e após os dois receberem atendimento no Pronto-Socorro Afonso Ramos, foram levados ao plantão policial, onde o agressor foi preso em flagrante por violência doméstica.