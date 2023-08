Homem é preso após ameaçar a ex de morte, em Santa Bárbara

Vítima já tinha medida protetiva contra o acusado que, mesmo diante dos guardas, não cessou com as ameaças

Mesmo tendo uma medida protetiva, que determinava um distanciamento da ex-mulher de pelo menos 300 metros, um homem de 35 anos descumpriu a ordem judicial, ameaçou a vítima de morte e acabou preso, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (17). As ameaças aconteceram mesmo com a presença de guardas municipais.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), os patrulheiros foram chamados para atender um caso de violência doméstica por volta de 23h30 e, ao chegarem no local, no Jardim Santa Rita, encontraram a vítima, de 37 anos, que relatou ter sido ameaçada pelo ex, que esteve no imóvel, mas já havia ido embora.

Ela contou ainda que está separada do marido há um bom tempo e que ele não aceita o fim do relacionamento. Revelou ainda que já foi vítima de violência doméstica e até por isso tinha um pedido de medida protetiva contra o ex.

Enquanto contava a sua versão aos guardas, o ex-marido retornou à residência, desceu do carro e ameaçou a mulher de morte mais uma vez, por ela ter acionado a polícia. Mesmo depois de detido pelos patrulheiros, o agressor afirmou que quando saísse da cadeia iria matá-la.

O homem foi levado ao plantão policial do município e autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, violência doméstica e ameaça de morte.