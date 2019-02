Homem é preso após agredir pai e tentar enforcar a mãe

Um homem de 36 anos foi preso na noite deste sábado (16) após tentar enforcar a própria mãe e agredir o pai no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste. No Plantão Policial, ele ainda ameaçou os policiais de morte. As informações são da Polícia Civil.

A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 21h40 deste sábado para à comparecer na Rua Mombuca, no Jardim das Laranjeiras, para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No local, foi relatado que o suspeito teria ameaçado de morte seus pais durante o dia e que, pela noite, partiu pra cima da mãe, uma aposentada de 71 anos, com uma faca de cozinha, e tentou esganá-la.

Ele foi contido pelo pai, um aposentado de 69 anos, que também acabou agredido com socos na cabeça. O homem só foi parado pelo cunhado. As vítimas passaram por atendimento médico no Pronto-Socorro Edson Mano, enquanto o indiciado foi preso em flagrante.

No Plantão Policial de Santa Bárbara, ele disse que mataria os policiais e seus familiares e se recusou a assinar os documentos necessários para o registro da ocorrência. O homem foi recolhido à cadeia local.

Os familiares receberam a orientação de que será necessário oferecer uma representação criminal contra o acusado, em até seis meses, para que ele responda pelos crimes.