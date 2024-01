Homem é preso após agredir o pai e ameaçar a irmã de morte, em Santa Bárbara

Um homem de 40 anos foi preso nesta quinta-feira (25), no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’ Oeste, após agredir seu pai, um idoso de 64 anos, e ainda ameaçar a irmã de morte.

De acordo com o registro policial, por volta de 23h, os guardas municipais foram chamados ao endereço para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem no local, encontram as possíveis vítimas e o suspeito.

O idoso e a filha, de 43 anos, irmã do agressor, relataram aos patrulheiros que o familiar é usuário de drogas e que a confusão desta quinta-feira teria começado após o idoso se recusar a dar dinheiro para que ele comprasse os entorpecentes.

Os familiares relataram, em boletim de ocorrência que, durante a briga o filho empurrou o pai, que caiu ao chão e, na sequência, ameaçou a irmã e o pai de morte.

Os guardas levaram o homem até o plantão policial, onde o delegado plantonista o autuou em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.