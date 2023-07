Homem é preso após agredir namorada e desacatar PMs em Santa Bárbara

Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (3), após agredir a namorada e desacatar policiais militares, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada por populares que viram um casal discutindo em um carro, por volta de 17h30, na rua da Agricultura, no Jardim Pérola.

As testemunhas relataram ainda que a mulher chegou a sair do veículo, mas foi agarrada pelo colarinho da camisa e puxada novamente para dentro pelo agressor.

Ao chegarem no endereço, os policiais abordaram o casal, momento em que o homem, com fala desconexa e agressivo, passou a ofendê-los. Segundo a ocorrência, foi necessários uso da força para conter o agressor e um dos PMs teve uma lesão na mão.

Ainda de acordo com o registro, o suspeito foi algemado e bateu a cabeça contra o para-brisa traseiro da viatura e também se debateu no interior do veículo, causando danos a estrutura.

Após receber atendimento médico, o detido foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado deliberou pela prisão em flagrante por desacato e resistência. Uma fiança de R$ 1.320,00 foi arbitrada, mas como o valor não foi pago, ele permaneceu à disposição da justiça.

Já a mulher não quis representar criminalmente contra o namorado e, por isso, ele não foi autuado por violência doméstica.