Homem é preso após agredir enteada de quatro anos e ameaçar ex de morte, em Santa Bárbara

Mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex; criança estava com hematomas na cabeça, costas, perna e nariz

Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (27), após descumprir medida protetiva, agredir a enteada de quatro anos e ameaçar de morte a ex mulher, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da vítima de 23 anos em registro policial, por volta de 16h desta terça, ela passou na escola da filha de quatro anos para buscá-la, quando notou hematomas na cabeça, costas, perna e nariz da criança.

Ao chegar em casa, ela encontrou com o ex dentro do imóvel, no Residencial Parque do Lago, desrespeitando a medida protetiva, que determinava que ele mantivesse 200 metros de distância da mulher.

Ao ser contestado sobre os hematomas na menina, ele confirmou que bateu na criança, pois ela tinha o desobedecido na segunda-feira (26). Depois disso, os dois começaram a discutir e homem, ainda segundo depoimento, ameaçou a ex de morte.

A vítima então conseguiu pedir ajuda à uma amiga, que acionou a Guarda Civil Municipal. Ao chegarem, os patrulheiros detiveram o agressor. A criança então foi levada ao Pronto-Socorro Edson Mano, onde o médico plantonista constatou as lesões apontadas pela mãe.

O agressor foi conduzido ao plantão policial da cidade, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.