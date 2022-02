Homem é preso após agredir companheira e sogra no Roberto Romano

Vítima de 17 anos levou socos e pauladas do acusado, que ameaçou as duas de morte com uma faca em mãos

Um homem de 26 anos foi preso acusado de agredir a companheira, de 17, e a sogra, de 34, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele bateu na adolescente com socos e pauladas, conforme relato da vítima. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (11), em um prédio localizado no Conjunto Habitacional Roberto Romano.

As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. De acordo com o documento, o indiciado também teria ferido a sogra com uma mordida no dedo e ameaçado as duas de morte com uma faca em mãos. Familiares, no entanto, conseguiram desarmá-lo.

A PM (Polícia Militar) atendeu a ocorrência após ter recebido uma denúncia de violência doméstica e, quando chegou ao local, se deparou com o acusado descendo a escada do prédio. Abordado pela equipe, ele confessou que tinha agredido as duas.

O homem também danificou a porta do apartamento e, já no Plantão Policial, tentou se machucar batendo a cabeça na parede.

A companheira disse à Polícia Civil que já tinha sido agredida anteriormente pelo acusado, mas, que, desta vez, queria representar criminalmente contra ele.

O homem responderá pelo artigo 129 da lei Maria da Penha, que trata de lesão corporal e prevê pena de três meses a três anos de prisão. As vítimas passaram por atendimento médico no Pronto-Socorro Dr. Edson Mano.