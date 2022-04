Homem é preso após agredir companheira com uma pedra, em Santa Bárbara

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante após agredir a companheira, de 37, com uma pedrada na cabeça, que também atingiu o braço e o pé direito dela, além de agredi-la com socos pelo corpo. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (21), na Rua Vital de Negreiros, na Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com relatos dos policiais militares, a equipe foi solicitada no local para atender um crime de violência doméstica. Ao chegarem na residência, o casal estava discutindo e, o rapaz, de acordo com os PMs estava alterado e formando frases com palavras desconexas.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito teria pegado uma garrafa quebrada com a intenção de intimidar os policiais e dizia que ninguém faria nada contra ele, segundo informações do boletim de ocorrência. No entanto, quando viu mais policiais se aproximando, ele teria se acalmado.

A mulher informou a equipe que o companheiro estava sob efeito de álcool e cocaína. Ela ainda afirmou que foi agredida e ressaltou que esta não seria a primeira vez que sofria violência. Ela então foi encaminhada ao PS (Pronto-Socorro) Edson Mano, onde recebeu os cuidados médicos e, na sequência, foi liberada.

O rapaz foi encaminhado para o Plantão Policial onde recebeu voz de prisão em flagrante. A vítima solicitou medida protetiva de urgência contra o companheiro.