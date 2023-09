Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (11), após agredir com chutes e socos a esposa e a filha na residência onde moram, no Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, A Polícia Militar foi acionada por volta de 0h35 para atender um caso de violência doméstica e, ao chegar no endereço, no Nova Conquista, encontraram com a filha do acusado, uma adolescente de 16 anos, que relatou ter sido agredida pelo pai.

Aos policiais, a jovem contou que o pai chegou em casa aparentemente embrigado e começou a agredir sua mãe com joelhadas nas costas e puxões de cabelo.

Ela afirmou ainda que tentou socorrer a mãe, momento em que o pai passou a agredi-la com socos e chutes. Segundo ela, após ao menos 10 minutos de agressões, ela conseguiu se desnvinciliar, correu para rua e gritou por socorro e aguardou a chegada dos policiais em frente da casa.

Na residência, a mãe da adolescente, de 38 anos, confirmou as agressões aos policiais e disse que o marido estava no quarto, junto com o outro filho do casal, um menino de 7 anos , e que ele poderia estar armado.

Os PMs entraram no cômodo e encontraram o homem e a criança em segurança. Ele foi detido e levado ao plantão policial do município.

Já as duas vítimas receberam atendimento médico no Pronto-Socorro Afonso Ramos e em seguida foram conduzidas à unidade policial. Na delegacia elas reforçaram o desejo de denunciarem o agressor e pediram medidas protetivas de urgência.

O detido recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica, lesão e ameaça.