Homem é preso ao tentar invadir casa da ex-mulher em Santa Bárbara

Um homem de 40 anos foi preso na noite desta quarta-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de descumprir uma medida protetiva que determinava que ele mantivesse distância da ex-mulher. O acusado teria tentado invadir a casa dela.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na delegacia do município, próximo da meia-noite, o investigado foi até a casa da ex-mulher, no bairro Dodson, embriagado, querendo falar com as filhas.

Diante da negativa da ex-mulher em abrir o portão, ele começou a forçar a entrada. Ela, então, ligou para a Polícia Militar. O suspeito foi encontrado na esquina do imóvel visivelmente embriagado.

Ele foi apresentado na delegacia do município e encaminhado à Cadeia de Sumaré. A vítima tem uma medida protetiva expedida pela 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara em 8 de junho.