Homem é preso acusado de esconder drogas em muro de escola em Santa Bárbara

Um homem de 34 anos foi preso acusado de esconder drogas no muro da Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Professora Antonia Dagmar de Almeida Rosolen, no Jardim Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (25).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante patrulhamento pelo bairro, em ação de combate de furtos e tráfico, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) foi abordada por uma pessoa informando que um homem conhecido como “Maradona” estaria escondendo drogas no muro da escola.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os guardas encontraram um homem com as mesmas características e vestimentas a 25 metros da instituição de ensino infantil. Em revista pessoal do suspeito foram encontrados uma embalagem com cocaína e R$ 27. Já no muro da escola tinha um saco plástico com 30 porções idênticas à encontrada com o suspeito, além de uma porção de maconha.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Perguntado sobre as drogas, o homem alegou posse apenas da cocaína encontrada na busca pessoal e disse que o dinheiro foi fruto de seu trabalho como ajudante de motorista. Ele negou conhecer a procedência das drogas apreendidas no muro da escola.

Ele foi conduzido para o Plantão Policial de Santa Bárbara, onde recebeu voz de prisão.