Homem é morto a facadas pelo irmão em Santa Bárbara

Preso em flagrante, acusado também atingiu o dedo de sua mãe, de 71 anos; caso aconteceu no Jardim Europa

Um homem de 45 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão na noite desta sexta-feira (11), no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, segundo boletim de ocorrência. O acusado, de 29 anos, está preso.

A vítima, identificada como José Carlos Alves Gerônimo, e o irmão, Odinei Roberto de Sá, haviam discutido por motivos não informados na ocorrência. Em seguida, entraram em luta corporal, momento no qual o acusado teria desferido os golpes com a faca.

Ainda de acordo com o registro policial, Odinei também atingiu, com a faca, o dedo indicador de sua mãe, de 71 anos, que teria intervindo na briga dos filhos. O caso aconteceu por volta das 21h30, na Rua Lituânia.

A PM (Polícia Militar) atendeu a ocorrência às 1h30 deste sábado, localizou a faca em cima do armário da cozinha e encontrou o acusado em outro endereço, na Rua Croácia.

As duas vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas José Carlos não resistiu aos ferimentos. A mãe, por sua vez, continuou sob cuidados médicos.

A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante de Odinei por homicídio e deu prazo de seis meses para que a idosa representasse criminalmente contra o filho por lesão corporal. A pedido do delegado Gabriel Fagundes Toledo Netto, a equipe de perícia técnica também compareceu no local do crime.