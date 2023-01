Homem é feito refém durante assalto em Santa Bárbara

Um homem de 49 anos foi feito refém por três pessoas na noite de sexta-feira (27), em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima suspeita que dois eram menores de idade. Os criminosos levaram uma mochila com seus pertences e R$ 200,00 em dinheiro, e o abandonaram num canavial em Limeira.

O caso só foi registrado por volta das 18h deste sábado (28), após a vítima ser levada por familiares ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, ser medicada e ter alta. Não foi registrado ferimentos graves.

O caso aconteceu quando o homem caminhava pela rua Ferdinando Mollon, no Jd. Pântano, por volta das 20h de sexta. Ele foi abordado por três pessoas em um carro, que se aproximaram e começaram a fazer ameaças com uma arma e uma faca, caso a vítima não entrasse no veículo. Ele não soube precisar o modelo ou mais detalhes.

Dentro do carro o homem recebeu socos e coronhadas, antes dos crimonosos pegarem seus pertences. Foram subtraídos um celular, quatro cartões de credito e débito de diferentes bancos, uma bolsa de marca, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e R$ 200,00 em dinheiro.

Em seguida, a vítima foi abandonada com as mãos amarradas em um canavial na altura de Limeira. Depois de caminhar por algum tempo, ele encontrou a empresa Ajinomoto, às margens da Rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 131. Seguranças do local chamaram a Polícia Militar e os familiares, que o conduziram até o atendimento médico.

Nenhum ferimento grave consta no boletim de ocorrência, que também informa que a vítima não conseguiu identificar o motorista ou as duas pessoas que estavam no banco de trás proferindo as ameaças, mas acredita se tratar de dois adolescentes.