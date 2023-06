Homem é espancado por desafeto no Jardim Europa, em Santa Bárbara

Homem foi agredido com socos e pauladas no rosto, e ainda tomou uma facada no ombro

Um ajudante geral de 38 anos foi espancado com socos e pauladas no rosto, e ainda tomou uma facada no ombro, em sua casa, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta quinta.

O principal suspeito pelas agressões é o ex da atual namorada da vítima. Ele também teria levado uma bicicleta e quantia em dinheiro. O agressor ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4 horas a mãe da vítima chegava em casa quando teria encontrado o próprio filho com várias lesões no rosto e um corte no braço. Ele teria dito a identidade do agressor.

A mulher acredita que a motivação seria pelo fato de a vítima se relacionar com a ex-namorada do autor, que reside no Parque Frezarin.

O ajudante foi socorrido ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, onde permanece internado.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram na casa da vítima. O ajudante também deverá realizar, em breve, o exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Os laudos devem ficar prontos em 30 dias.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial como tentativa de latrocínio. “A Polícia Civil já instaurou inquérito, aguarda o laudo da vítima e vai esperar que ela melhore para ouvi-la. A investigação continua em busca do autor [acusado], que está foragido”, diz o delegado José Donizeti de Melo, que coordena a apuração do caso.