Homem é esfaqueado pelo enteado em Santa Bárbara d’Oeste

Um homem foi esfaqueado pelo enteado de 27 anos, após uma discussão na residência deles, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (4). A vítima foi socorrida e encaminhada pelos familiares ao pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Afonso Ramos” com perfurações de facas pelo corpo. O jovem foi preso acusado de tentativa de homicídio.

De acordo com registro policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para ir ao local para atender a um caso de violência doméstica. Ao chegarem, encontraram com o jovem que afirmou que teve uma discussão com o padrasto e usou uma faca para ferir a vítima e depois jogou o objeto na casa da vizinha.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e foi preso, acusado de tentativa de homicídio.

A reportagem do LIBERAL entrou em contato com o hospital, mas não teve retorno sobre o estado de saúde da vítima