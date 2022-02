Homem é esfaqueado em Santa Bárbara

Um homem de identidade desconhecida foi esfaqueado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (30). Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro Édison Mano e precisou ser intubado.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), por volta de 1h40, os militares foram chamados a comparecerem na Rua Marechal Hermes da Fonseca. No local, um encarregado contou que momentos antes estava na casa da sua namorada quando um indivíduo, aparentemente morador de rua, o chamou no portão e informou que havia um homem esfaqueado caído ao chão. Ele pediu que chamasse a polícia.

O encarregado foi averiguar e encontrou o homem caído ao chão e com sangue. Ele acionou a PM e os bombeiros socorreram o ferido até o pronto-socorro.

De acordo com a PM, os médicos relataram que a vítima se identificou como Priscila na emergência e tinha 10 perfurações no tórax e na região da cervical. Pela gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser intubado e corre risco de morte.

O autor das facadas não foi identificado. Segundo a PM, no local do crime havia uma bolsa feminina e uma faca. O caso foi registrado no plantão policial como homicídio tentado e será investigado.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que uma pessoa deu entrada no Pronto Socorro Edison Mano às 2 horas de sábado (30), conduzida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Após receber os primeiros atendimentos no PS, foi transferida às 3h20 para o Hospital Santa Bárbara. Mais informações sobre os atendimentos e estado de saúde, por serem sigilosos, somente poderão ser prestadas pelo próprio paciente ou por seus familiares.