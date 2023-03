Homem é encontrado morto em rua do Sartori, em Santa Bárbara

Eduardo Gomes estava caído ao lado de sua moto - Foto: Reprodução

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado caído no chão, ao lado de sua moto, na Rua Paraguai, no Jardim Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta quinta-feira (9). As causas do óbito são desconhecidas.

A vítima foi identificada como Eduardo Gomes Pereira e era morador do Conjunto Habitacional Roberto Romano. Segundo a esposa, ele era diabético, hipertenso e possuía vício em entorpecentes.

De acordo com a PM, por volta de 3h40, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram o corpo de um homem caído e desacordado no meio fio da rua Paraguai, próximo a sua motocicleta, uma Honda CG 150 Titan.

Os policiais chamaram o resgate, entretanto, Eduardo deu entrada já em óbito no Pronto-Socorro Edison Mano. O corpo dele foi levado ao IML (Instituto Médico Legal)

A mulher de Eduardo foi comunicada do óbito e, no plantão policial, ela explicou que o marido era usuário de drogas e tinha hipertensão e diabetes. A suspeita é que ele tenha tido um mal súbito. As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Um boletim de ocorrência de morte suspeita foi registrado no plantão policial.

Eduardo deixa a esposa e duas filhas. O velório acontece nesta quinta-feira, no Berto Lira, das 18h às 21h e na sexta-feira (10) das 6h às 9h. O sepultamento será na sequência, no Cemitério da Paz.