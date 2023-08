GCM foi acionada por testemunhas que ouviram ao menos 20 disparos - Foto: Divulgação - GCM

Um homem de 36 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (31), em Santa Bárbara d’Oeste. Vítima foi encontrada caída na Rua do Rayon, no Jardim Esmeralda e socorrida ao Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em boletim de ocorência, testemunhas relataram que estavam em um velório, quando viram a vítima atravessando a Avenida Santa Bárbara, sentido ao bairro Mollon por volta da 1h20. Momentos depois ouviram o barulho de ao menos 20 disparos e acionaram GCM (Guarda Civil Municipal)

Ao chegarem na Rua do Rayon, os patrulheiros encontraram o homem caído ao chão e com perfurações pelo corpo. A vítima ainda conseguiu relatar aos patrulheiros quem seria o atirador.

O resgate foi acionado e o levou até o Pronto-Socorro Afonso Ramos. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local do crime, e encontraram munições de 9mm espalhadas pela via.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo a GCM, os guardas foram até o Pronto-Socorro e lá foram informados que a vítima estava recebendo atendimento na emergência. A equipe médica informou também que o homem estava com um ferimento na perna e outro no pescoço, ocasionados pelos tiros.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial como tentativa de homicídio. As causas deste crime serão apuradas pela Polícia Civil.