Homem é detido por receptação ao ser flagrado dirigindo carro furtado

Pedreiro dirigia um Chevette com uma criança de quatro anos no banco dianteiro e não tinha documentação do carro

Um pedreiro de 31 anos foi detido por receptação ao ser flagrado dirigindo um carro furtado em Santa Bárbara, nesta quarta-feira (12), pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h os patrulheiros faziam ronda pelo Nova Conquista, quando viram um motorista em um Chevette com uma criança de quatro anos no banco da frente, na Rua João Eduardo MacKnight. Por esse motivo, decidiram abordá-lo.

O Chevette foi furtado em Sumaré em novembro do ano passado – Foto: Guarda Civil de Santa Bárbara / Divulgação

O condutor do Chevette não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e nem a documentação de propriedade do veículo.

Em consulta ao sistema, os guardas constataram que o carro tinha sido furtado em Sumaré em novembro do ano passado.

Indagado, o pedreiro contou que no final de dezembro tinha trocado o seu veículo, um Opala, pelo Chevette com um homem, morador do Parque do Lago, e que este não tinha lhe dado nenhum documento. Ele ainda afirmou que não sabia que o carro era furtado.

O pedreiro foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara e lá recebeu voz de prisão em flagrante por receptação, mas foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 1,5 mil.