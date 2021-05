Homem é detido pela PM após tentar esfaquear e incendiar a casa do vizinho em Santa Bárbara

Um soldador de 38 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) após tentar esfaquear e incendiar a casa de seu vizinho na Rua Portugal, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo (9).

Faca foi apreendida pelos policiais militares – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações da PM, por volta de 23h, o soldador com uma faca fazia diversas ameaças ao vizinho, que estava dentro de casa para fugir das agressões. Eles dividem o mesmo quintal.

Ainda segundo a PM, além das ameaças, o soldador afirmou que se o homem não deixasse o imóvel, incendiaria o local. Ele chegou a jogar um líquido inflamável por debaixo da porta.

A PM foi acionada e na casa do soldador o encontraram deitado na cama, segurando uma faca nas mãos. Ele foi detido pelos policiais. Foi necessário o uso de algemas para levá-lo até o plantão policial do município. No trajeto, ele ameaçou também os PMs e deu chutes contra os vidros da viatura.

No plantão policial, a vítima e o autor das agressões foram ouvidos e, após o registro da ocorrência, liberados. O caso foi registrado como ameaça, desacato, desobediência e resistência.