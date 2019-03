Homem é detido ao invadir cemitério para fazer ‘magia’

Um homem de 36 anos foi detido dentro do Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (14). Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), ele pulou o muro do local e estava com velas pretas para fazer uma “magia” contra o irmão. Ele acabou liberado.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, populares avisaram a guarda que um homem havia pulado o muro do cemitério, por volta das 23h30. Os agentes encontraram o suspeito, que tentou se esconder entre as sepulturas. Foto: Google Maps / Reprodução

Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito cinco velas pretas e um charuto, além das chaves de um Ford Fiesta e de um apartamento. Posteriormente, foi constatado que o automóvel pertencia ao irmão dele, e não constava informações sobre roubo ou furto.

Questionado sobre o ato na delegacia, o homem teria afirmado que iria fazer uma “magia que aprendeu no YouTube” para que o irmão dele parasse “de o perturbar”. Essa seria a terceira vez que ele realizaria o procedimento.

Os guardas não constataram nenhuma lápide violada ou peça furtada. O homem negou que teria cometido delito do gênero e que apenas acenderia as velas. Disse ainda que não usa drogas, apenas toma Rivotril “para dormir e para tranquilizar-se”, e que mora com o irmão, a cunhada e a mãe.

No boletim de ocorrência o homem foi registrado como “investigado”, para responder por eventuais furtos ou violações de sepulturas que não teriam sido constatadas pelos guardas por conta da “pouca luz e obras” no cemitério.