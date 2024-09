Homem é condenado a 21 anos por esfaquear a ex-esposa

O Tribunal de Júri de Santa Bárbara d’Oeste condenou, nesta segunda-feira (2), o réu Jeferson Fernando Bessão dos Santos a 21 anos de prisão em regime fechado, pela tentativa de feminicídio da ex-mulher, na frente de um dos filhos do casal, na residência da família, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, em dezembro de 2023. A vítima sobreviveu.

A juíza Camila Marcela Ferrari Arcaro também determinou a perda do poder familiar com relação aos filhos, pagamento de indenização de 30 salários mínimos para a vítima e medida protetiva que o proíbe de manter qualquer contato com a família da ex.

Ele também não poderá aguardar o recurso em liberdade. Atualmente, Jeferson está preso no CR (Centro de Ressocialização) de Rio Claro.

O advogado Arthur Azevedo da Rocha Queiroz, que representa o réu, disse que como o processo é sigiloso não comentaria o caso. Ele não antecipou se pretende recorrer.

O promotor Rodrigo Aparecido Tiago afirmou que o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) concorda com a sentença.

“Foram considerados os agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima, a tentativa de feminicídio e pelo fato de o crime ter sido cometido na presença do filho.”

Caso

De acordo com a denúncia do MP, na época do crime o agressor e a vítima conviviam em união estável. Eles têm dois filhos, de 8 e 10 anos. O relacionamento era conturbado, com episódios frequentes de violência doméstica.

Ainda segundo o documento, a motivação foi uma crise de ciúmes porque a mulher conseguiu um emprego.

No dia do crime, inesperadamente Jeferson desferiu um golpe no abdômen da companheira na frente do garoto de 8 anos. A vítima passou por atendimento médico e sobreviveu.

Na dosimetria da pena, a juíza considerou o fato de que o réu demonstrou periculosidade acentuada, com atos agressivos frequentes contra a companheira. Ela inclusive já tinha marcas no corpo de golpes de facas sofridos em outras ocasiões.

Trauma

“Coagiu a vítima a mentir sobre o ocorrido no hospital, exigiu que o filho mentisse e imputasse a autoria do crime ao irmão da vítima, além de notícia de ameaça de morte contra a sogra por meio do menino. Todos os fatos demonstram ausência de arrependimento do ato cometido, além do fato de o garoto ter presenciado a própria mãe ser esfaqueada, o que trouxe traumas severos que necessitaram de tratamento psicológico”, citou a magistrada.

A mãe da vítima acompanhou o julgamento e disse ao LIBERAL que ficou mais tranquila com a manutenção da prisão.

“A gente recebeu ameaças de que ele [Jeferson] poderia fazer algo contra a gente assim que saísse da prisão. Minha filha ainda sofre muito com tudo o que aconteceu e ele nunca ajudou com as despesas dos filhos”, relatou.

Já a mãe do réu afirmou que tem visitado o filho na prisão. “Ele está estudando e trabalhando no CR. De coração espero que esqueça esse relacionamento e possa refazer a sua vida”.