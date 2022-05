Homem é condenado a 20 anos de prisão em Santa Bárbara

Em novembro de 2020, Marcos Antônio invadiu a casa da ex-esposa, com quem foi casado por 30 anos, e começou agredi-la e ameaçá-la de morte

O homem que tentou matar a ex-mulher em novembro de 2020, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, foi condenado a 20 anos de prisão. A sentença veio na última segunda-feira, pela 1ª Vara Criminal da cidade, que entendeu que o réu, Marcos Antônio Fernandes, 54, cometeu tentativa de homicídio por motivo torpe.

A juíza Camila Ferrari afirma na sentença que, além da tentativa de homicídio por motivo torpe, o réu, que já se encontrava preso de forma preventiva, cometeu os agravantes de dificultar a defesa da vítima, praticar violência contra mulher, praticar violência doméstica e familiar, e ter realizado o crime sob a circunstância de calamidade pública durante a pandemia da Covid-19.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A defesa de Marcos Antônio vai recorrer e busca levar o caso para segunda instância. “A defesa pede a desclassificação do crime para lesão corporal. Em momento nenhum houve a intenção de tentativa de homicídio, mas sim de lesão corporal. O artigo 15 do Código Penal, inclusive, fala em ‘desistência voluntária’ [da execução], e foi o que aconteceu”, disse o advogado do réu, José Eduardo Bonfim.

Em novembro de 2020, Marcos Antônio invadiu a casa da ex-esposa, com quem foi casado por 30 anos, e começou agredi-la e ameaçá-la de morte por não aceitar a separação, e por desconfiar que ela estivesse em outro relacionamento. Ele teria colocado uma bicicleta na frente da porta para impedir a fuga da ex-esposa.

Para fugir das agressões, a vítima pulou da sacada da residência mas, mesmo após a queda, Marcos continuou a machucá-la no chão. Ele teria também avançado e estendido as ameaças para filha e netos que estavam na casa.

De acordo com os laudos da perícia médica, por conta da queda na sacada, a coordenação motora da mulher ficou prejudica a ponto de impedi-la de trabalhar. E segundo aponta a sentença, ela teria ficado com sequelas físicas e psicológicas em razão do episódio.