Homem é condenado a 12 anos de prisão em Santa Bárbara por homicídio em festa infantil

O torneiro mecânico Heverton Ribeiro de Lima, de 43 anos, foi condenado nesta segunda-feira (9) a doze anos de prisão em Santa Bárbara d’Oeste pelo homicídio de Davi dos Santos Rodrigues, 18, e por tentar matar outro homem, hoje com 45 anos.

O crime aconteceu no Jardim Laudissi, em 2012, durante briga generalizada em uma festa infantil.

O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri, e teve quase dez horas de julgamento, no Fórum de Santa Bárbara, sob o comando da juíza da 1ª Vara Criminal, Camilla Marcela Ferrari Arcaro.

A acusação foi feita pelo promotor Rodrigo Aparecido Tiago. O torneiro mecânico, morador do Parque Rochelle, cumprirá pena de reclusão de oito anos pelo homicídio e mais quatro anos pela tentativa de homicídio.

Os jurados acataram a tese da defesa de Heverton e reconfiguraram o homicídio, antes denunciado como qualificado, para homicídio simples, reduzindo a pena e excluindo a qualificadora inicial da denúncia, que definiu o motivo do crime como fútil.

Em um homicídio simples, a pena é de reclusão de seis a vinte anos, enquanto que no homicídio qualificado é de 12 a 30 anos.

Ao LIBERAL, William Oliveira, advogado de Heverton, considerou que o resultado da condenação atende às expectativas da defesa.

“Com a exclusão do motivo fútil, os crimes deixam de ser hediondos. Heverton ficará preso por dois anos em regime fechado, e menos de dois anos em regime semiaberto para depois cumprir o resto da pena”, explica.

Serão descontados, ainda, os cinco meses em que o autor do crime ficou preso, ainda em 2012, antes da defesa conseguir que Heverton fosse solto para responder em liberdade pelos crimes.

O torneiro mecânico já se apresentou à Justiça para cumprir a pena. A defesa do réu alegou que Heverton agiu por legítima defesa.

Nas redes sociais, familiares de Davi disseram em postagens que não ficaram contentes, mas aliviados por não haver impunidade após nove anos de expectativa e que a decisão é um acalento para a família.

Relembre o caso

O crime ocorreu em outubro de 2012, na Rua Profeta Samuel, durante uma briga com feridos em festa infantil, no Laudissi. A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência e se deparou no local com o torneiro mecânico Heverton, com então 32 anos, imobilizado por populares.

Duas pessoas foram esfaqueadas: Davi dos Santos Rodrigues, de 18 anos, morador do Conjunto Roberto Romano, e um homem de 32 anos. As vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano. Davi não resistiu.

Heverton alegou que a discussão teria começado com um homem de 19 anos, irmão da criança aniversariante, por conta de uma garrafa de uísque.

O torneiro mecânico disse que amigos do rapaz começaram a agredi-lo e que um homem tentou acertá-lo com uma faca, momento em que pegou a faca e reagiu para se defender. Ele afirmou não ter visto se atingiu alguém.

Testemunhas confirmaram que Heverton atingiu Davi e outro homem, que sobreviveu. Na ocasião, o autor do crime foi preso em flagrante.