Homem é baleado após danificar carro da irmã e chutar viatura da PM

Um homem, de 30 anos, foi baleado após danificar o carro da irmã e chutar uma viatura da PM, na noite de sábado (8), na Vila Sartori, Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações da SSP, os policiais militares foram chamados por volta de 23h para comparecerem à Rua Venezuela em uma ocorrência de desinteligência.

A irmã do homem contou que o familiar tinha chegado em casa alterado e danificado seu carro, por esse motivo, acionou a PM.

Quando os PMs chegaram para intervir, ele chutou a viatura e ameaçou a equipe. Em seguida, ele foi em direção de uma policial que fez um disparo para se defender.

O homem foi atingido no braço e socorrido ao Hospital Dr. Afonso Ramos, onde recebeu os cuidados médicos e não corre risco de morte.

O caso foi registrado como desobediência, resistência, lesão corporal e dano no plantão policial do município. As vítimas foram orientadas quanto ao prazo para representação criminal, caso queiram dar continuidade as denúncias de agressão e dano veicular.