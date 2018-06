Homem é atendido com ferimentos graves na cabeça e no rosto

Um homem foi resgatado com ferimentos graves na cabeça, rosto e em outras partes do corpo na noite desta segunda-feira (18) no bairro Santa Inês, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi atendido no Pronto-Socorro Edson Mano e, segundo a PM (Polícia Militar), os ferimentos provavelmente foram provocados por um facão.

Foto: Arquivo / O Liberal

Ele foi transferido a uma unidade de saúde de Americana e, até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h30 para atender a vítima na Rua Ciro dos Anjos. O médico plantonista que o atendeu no pronto-socorro disse que o estado dele era grave.

O homem não estava com nenhum documento de identificação e aos policiais ele conseguiu pronunciar apenas seu primeiro nome. Não há informações sobre as circunstâncias em que ele foi ferido. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste como lesão corporal grave.