Homem é assaltado e feito refém por 6 horas em Santa Bárbara

Vítima foi abordada pelos assaltantes em semáforo da Av. São Paulo; homem foi deixado em canavial perto do Romano

Um auxiliar de produção de 29 anos, morador do Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste, foi assaltado e ficou refém dos bandidos por cerca de seis horas na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 9h, o auxiliar trafegava com seu carro pela Avenida São Paulo, na Cidade Nova, quando em um semáforo dois homens, em uma motocicleta, anunciaram o roubo. Um deles estava armado.

O condutor da moto mandou que o homem encostasse o veículo. A vítima obedeceu e o ladrão entrou no carro. O garupa assumiu a direção da motocicleta e foi embora.

Segundo a vítima, o ladrão mandou que ele cobrisse os olhos com a camiseta. O assaltante fez diversas paradas e em uma delas outra pessoa entrou no carro. Depois disso, exigiram o cartão com a senha e realizaram outras paradas. O homem não soube dizer se foram feitos saques de sua conta.

Após seis horas, o homem foi liberado em um canavial, perto do Conjunto Habitacional Roberto Romano. Além do carro, os ladrões levaram o tênis da vítima, celular e a carteira com documentos e cartões bancários.

O auxiliar de produção foi ajudado por uma pessoa que passava no local e o levou até o plantão policial de Santa Bárbara para o registro da ocorrência. A noite, o carro da vítima foi localizado abandonado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 136.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado. O caso será investigado.