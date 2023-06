Homem é ameaçado e cobrado após acessar site de acompanhantes

Um homem de 32 anos passou a receber ameaças e cobranças em dinheiro após acessar um site de acompanhantes. No boletim de ocorrência, registrado em Santa Bárbara d’Oeste, mesmo sendo cobrada em R$ 6 mil, a vítima alega que não usou os serviços oferecidos pela suposta plataforma.

Caso foi registrado na delegacia de plantão em Santa Bárbara – Foto: Arquivo / Liberal

De acordo com o homem, ele iniciou uma conversa com uma garota cujo nome ele não sabe. Após esse contato, começou a receber mensagens de uma pessoa com código de área de São Paulo, que dizia ser o gerenciador das mulheres que usam o suposto site.

Nas mensagens, a pessoa dizia que a vítima tinha solicitado fotos dessas mulheres e que ele deveria pagar, além do que o ato de só conversar com as meninas causava prejuízo. O ‘cobrador’ pedia R$ 6 mil, sob ameaça de mandar pessoas até a casa da vítima se o valor não fosse pago.

O suposto gerente do site, além de ameaçar, também mencionava dados bancários da vítima, que acabou bloqueando o número.

No entanto, o homem voltou a receber novas mensagens, desta vez com um número do Paraná, com o nome de “disciplina”, com novas ameaças exigindo o pagamento, alegando que os envolvidos no caso eram membros da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A vítima registrou o boletim de ocorrência na delegacia de plantão de Santa Bárbara d’Oeste e alegou não ter solicitado imagens de nenhuma garota.]