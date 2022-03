Homem e adolescente são detidos por tráfico no Parque do Lago

Dupla foi detida pela PM com cocaína, crack, maconha, lança-perfume e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes

Dupla tentou fugir da abordagem policial, mas os suspeitos foram alcançados e detidos – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 16 anos detido por tráfico de drogas no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, neste domingo (13). Eles estavam com cocaína, crack, maconha, lança-perfume e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.

Segundo informações da PM, por volta de 15h os militares faziam patrulhamento pelo bairro quando, na Rua Lázaro Gonçalves de Oliveira, viram dois jovens em atitude suspeita. Um estava com uma sacola e o outro com estojo.

Ao ver a viatura, a dupla demonstrou nervosismo e ambos correram para o interior de uma construção. Mesmo tentando fugir, os PMs alcançaram os suspeitos.

Com o jovem de 19 anos estavam 33 porções de cocaína, quatro de crack e 12 de maconha, além de R$ 157 em dinheiro, oriundo da venda de drogas. Já com o adolescente foram localizadas 67 porções de crack, 36 de cocaína, 27 de maconha, 17 vidros de lança-perfume e R$ 200.

Os dois foram levados ao plantão policial e o maior permaneceu preso por tráfico de drogas. Após ser ouvido pela autoridade policial, o adolescente foi liberado a um responsável.