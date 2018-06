Homem de 29 anos é morto a tiros na Vila Brasil

Um homem identificado como David Bruno Silvestre, de 29 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (19) na residência onde morava na Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste. Os disparos foram ouvidos pelos vizinhos por volta da 1h30, e durante a manhã chamaram a mãe dele. Ela o encontrou morto no chão da cozinha e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ninguém foi preso e a arma utilizada no crime não foi encontrada.

De acordo com o Cabo Sergio, a corporação foi acionada às 11h20 por meio do 190 com a informação de que um jovem havia sido encontrado morto em uma residência da Rua Pernambuco. O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou a morte por meio da rigidez cadavérica. O tiro que acertou o rosto da vítima não o perfurou, segundo o policial, que disse ainda que pelas características do ferimento a arma utilizada possivelmente deve ser de baixo calibre. Silvestre morava nesse local há cerca de um ano. Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Foi achada uma porção de maconha na mesa da casa. Havia sangue na lavanderia e na varanda, já que a porta da cozinha estava aberta, de acordo com o Cabo Sergio. A Polícia Científica foi acionada ao local para realização da perícia. O caso será registrado no 1° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste.

Os familiares contaram à Polícia que Silvestre ficou preso durante três meses por roubo, mas houve um erro de reconhecimento por parte da testemunha e sua participação no crime não ficou comprovada. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o sepultamento da vítima.