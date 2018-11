Homem chuta porta de ônibus e mostra partes íntimas

Um homem de 26 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta quinta-feira (1°), após chutar uma porta de um ônibus estacionado no terminal e depois mostrar as partes íntimas para as pessoas. Ele foi liberado após pagar afiança.

Foto: Guarda Civil Santa Bárbara / DIVULGAÇÃO

Segundo informações da corporação, por volta das 11h30 um homem chutou a porta do ônibus coletivo da Sertran Transportes e Serviços, que estava estacionado no Terminal Urbano de Santa Bárbara, localizado na Rua Prudente de Moraes, no Centro. Em seguida, abaixou a bermuda e mostrou às pessoas suas partes íntimas. Depois disso, ele embarcou no coletivo, que seguiria sentido bairro Sapezeiro.

Os guardas foram acionados por populares e alcançaram o coletivo próximo a rotatória do Conjunto Habitacional Roberto Romano. O suspeito desembarcou do veículo e durante abordagem nada de ilícito foi encontrado, mas ele confessou que havia danificado o ônibus e mostrado as partes íntimas momentos antes.

Ele foi preso em flagrante por dano qualificado e ato obsceno. Foi arbitrada fiança de R$ 1 mil, que foi paga. Ele responderá em liberdade pelos crimes em questão.